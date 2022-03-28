С начала дня режим тишины нарушен дважды, огонь открывали российские оккупанты

17:58 02 ноября Киев, Украина

По данным штаба ООС на вечер понедельника, 2 ноября, с начала текущих суток российскими оккупантами дважды были обстреляны украинские позиции.



Так, утром в районе поселка Шумы противник применил противотанковый гранатомет и стрелковое оружие, а ближе к обеду вел огонь из противотанкового гранатомета неподалеку от Старогнатовки.



Выстрелы были неприцельные, поэтому ответный огонь украинские военные не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава ООС нет.



В районе проведения ООС на участках вдоль линии разграничения саперы Государственной службы чрезвычайных ситуаций разминировали почти 2 га и передали на уничтожение 10 найденных боеприпасов.