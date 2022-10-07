С начала деоккупации в Херсонской области задокументировали десятки военных преступлений

20:12 07 октября Киев, Украина

На деоккупированных территориях Херсонской области полиция открыла 42 уголовных производства по фактам военных преступлений российских военных.



Об этом сообщили в полиции Херсона.



Правоохранители говорят, что открыли производство по статье "Нарушение законов и обычаев войны".



В качестве примера фактов, по которым открыли производство, в полиции, среди прочего, привели историю, отца и сына из Бериславского района, которые, по словам местных, сотрудничают с оккупационными властями, выдают адреса граждан с проукраинской позицией и совместно с россиянами проводят обыски в домах мирных жителей.



Также рассказали в полиции о жителе Скадовского района, который согласился на предложение россиян занять должность "заместителя председателя сельского совета" села Широкино. Он, по словам следователей, принимал непосредственное участие в организации и проведении псевдореферендума и публично призвал односельчан голосовать.



В Каховском районе другой 34-летний мужчина принял предложение россияне занял должность "председателя поселкового совета" в селе Малокаховка и призвал односельчан голосовать на псевдореферендуме за вхождение Херсонщины в состав россии.



Также в недавно деоккупированном поселке городского типа Архангельское в квартире двухэтажного дома полицейские обнаружили мертвую хозяйку со следами насильственной смерти. Обстоятельства преступления еще не устанавливают.



Зафиксировали и несколько фактов, когда жители оккупированного Крыма ехали работать на оккупированную Херсонщину. Так, известно о жителях Евпатории и еще одного крымчанина: первый стал так называемым "начальником Белозерского отдела полиции", а второй - его "заместителем".



По словам заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко, сейчас украинские военные деоккупировали в Херсонской области более шести десятков населенных пунктов, а именно 6 в Херсонском и 61 в Бериславском районах.



В то же время, Тимошенко говорит, что количество задокументированных военных преступлений россиян в регионе перевалило за сотню.