С начала 2023-го в Украине произошло более 10 тысяч пожаров - ГСЧС

В 2023-м в Украине уже возникло 10292 пожара, напрямую не связанные с войной, говорит заместитель директора Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины Роман Рудак. Во время них погибли семь человек, а 18 — получили травмы.
Рудак рассказал, в каких областях пожары случаются чаще всего, об административных штрафах и уголовной ответственности за них.
Более 10 тысяч пожаров с начала года
Пожар может возникнуть как от неосторожного обращения с огнем, так и во время сельскохозяйственных спален, посещения гражданами лесных массивов, где после себя покидают очаги. Поэтому профилактические мероприятия ГСЧС осуществляет комплексно.
На сегодняшний день у нас действительно наблюдается повышенный температурный режим, в некоторых областях это засуха, которая сопровождается легковоспламеняющимися процессами. ГСЧС совместно с военными государственными администрациями, с полицией осуществляет рейды для предотвращения чрезвычайных происшествий. На сегодняшний день у нас зафиксировано 9830 совместных рейдов по всей территории Украины.
С начала года в экосистемах Украины возникло 10 292 пожара. Во время них погибли семь человек, а 18 — получили травмы.
Лесные пожары
Наибольшее количество лесных пожаров возникло в Киевской, Черниговской, Ровенской, Харьковской и Житомирской областях. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям рекомендует воздержаться от посещения лесов. Особое внимание следует уделять хвойным лесам, потому что они легковоспламеняющиеся. Запрещается заезд на территорию лесов автотранспортом, тем более, если он имеет неисправности с топливной системой или что-либо еще. Также в данный период запрещено разводить в лесах костер, оставлять там или вывозить туда мусор.
До пяти лет тюрьмы
Согласно статье 77 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Нарушение требований пожарной безопасности в лесах" предусмотрен штраф от 90 по 270 необлагаемых налогом минимумов, что составляет от 1500 до 4500 гривен. А по статье 77-1 "За самовольное обжиг растительности или уничтожение остатков" - штраф от 180 до 360 необлагаемых минимумов, то есть от 3000 до 6000 гривен.
Также в Украине действует статья 245 Уголовного кодекса, предусматривающая уголовную ответственность за уничтожение или повреждение лесных массивов и зеленых насаждений. Там штрафы намного больше – до 91000 гривен и также предусматривается лишение свободы от 2 до 5 лет.
Более 10 тысяч пожаров с начала года
Пожар может возникнуть как от неосторожного обращения с огнем, так и во время сельскохозяйственных спален, посещения гражданами лесных массивов, где после себя покидают очаги. Поэтому профилактические мероприятия ГСЧС осуществляет комплексно.
На сегодняшний день у нас действительно наблюдается повышенный температурный режим, в некоторых областях это засуха, которая сопровождается легковоспламеняющимися процессами. ГСЧС совместно с военными государственными администрациями, с полицией осуществляет рейды для предотвращения чрезвычайных происшествий. На сегодняшний день у нас зафиксировано 9830 совместных рейдов по всей территории Украины.
С начала года в экосистемах Украины возникло 10 292 пожара. Во время них погибли семь человек, а 18 — получили травмы.
Лесные пожары
Наибольшее количество лесных пожаров возникло в Киевской, Черниговской, Ровенской, Харьковской и Житомирской областях. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям рекомендует воздержаться от посещения лесов. Особое внимание следует уделять хвойным лесам, потому что они легковоспламеняющиеся. Запрещается заезд на территорию лесов автотранспортом, тем более, если он имеет неисправности с топливной системой или что-либо еще. Также в данный период запрещено разводить в лесах костер, оставлять там или вывозить туда мусор.
До пяти лет тюрьмы
Согласно статье 77 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Нарушение требований пожарной безопасности в лесах" предусмотрен штраф от 90 по 270 необлагаемых налогом минимумов, что составляет от 1500 до 4500 гривен. А по статье 77-1 "За самовольное обжиг растительности или уничтожение остатков" - штраф от 180 до 360 необлагаемых минимумов, то есть от 3000 до 6000 гривен.
Также в Украине действует статья 245 Уголовного кодекса, предусматривающая уголовную ответственность за уничтожение или повреждение лесных массивов и зеленых насаждений. Там штрафы намного больше – до 91000 гривен и также предусматривается лишение свободы от 2 до 5 лет.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии