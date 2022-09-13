С конца февраля в результате боевых действий в Украине на рабочих местах погибли 163 человека

С начала полномасштабной войны в Украине в процессе исполнения трудовых обязанностей пострадали 555 работников предприятий, 163 из них погибли.
Об этом сообщили в Фонде социального страхования.
Больше всего пострадавших среди работников предприятий зарегистрировано в Киеве – 97, из них 32 были травмированы смертельно. В Николаевской области – 69 пострадавших, 26 из которых умерли, в Днепропетровской области – 53 и 11 соответственно, Донецкой области – 52 и 10, Харьковщины – 46 и девять.
В сведения о количестве пострадавших не внесли военнослужащих, полицейских, рядовой и начальствующий состав органов внутренних дел, органов и подразделений гражданской защиты ГСЧС и т.д.
По каждому случаю ранений или смерти украинских работников в результате российского вторжения организуется работа по расследованию.
В фонде заверили, что все работники, пострадавшие во время работы в результате боевых действий, обеспечиваются страховыми выплатами и медико-социальными услугами.
Также единовременные денежные пособия и ежемесячные страховые выплаты предназначаются для членов семей погибших работников.
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