С февраля по октябрь россияне обстреляли Украину более 14 тысяч раз

18:31 14 декабря Киев, Украина

С 24 февраля по 20 октября российские войска нанесли по Украине 14 608 обстрелов, свидетельствуют данные СБУ, приведенные в докладе Уполномоченного Верховной Рады Украины о соблюдении прав лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии россии.



Основная часть обстрелов пришлась на Донецкую (4276), Харьковскую (3504), Запорожскую (1192), Сумскую (1099), Днепропетровскую (1086),

Николаевскую (1058) и Херсонскую (754) области.

По данным Минобороны можно сделать вывод, что областями, наиболее пострадавшими от нарушений норм Международного гуманитарного права (МГП) в указанный выше период, являются Донецкая (207 фактов нарушений), Харьковская (200), Николаевская (147), Днепропетровская (143),

Запорожская (97), Сумская (89), Луганская (79), Киевская (52), Одесская (37), Херсонская (35) и Черниговская (34) области.

Начиная с 24 февраля, правоохранительные органы открывают уголовные производства, связанные с полномасштабной агрессией россии. По данным Офиса Генпрокурора на 24 октября, начали расследование более 60 тысяч преступлений.

“Большинство производств начато по фактам нарушения законов и обычаев войны, то есть норм МГП (статья 438 УКУ) – 40 221 производства. По результатам расследования преступлений, предусмотренных статьей 438 УКУ, поставлено в известность о подозрении 195 лиц. В суд направлены обвинительные акты в отношении 47 человек, 10 из которых к настоящему времени осуждены», – приводят данные правоохранителей в докладе.

Нарушения МГП обычно связаны с использованием взрывного оружия большого радиуса действия в густонаселенных районах, но не только. При этом следует учесть, что сейчас знать все факты нарушений, совершенных, в частности, на оккупированных территориях, невозможно.



Из-за отсутствия одной позиции относительно категоризации нарушений среди ведомств, а также наличия разногласий в данных, которые они сообщают, невозможно определить, сколько из более 40 тысяч уголовных производств, квалифицированных как "Нарушение законов и обычаев войны", составляют те или иные военные преступления.



Также, согласно информации Офиса генпрокурора, объем нарушений, связанных с российской агрессией, но не являющихся нарушением норм МГП, значительный. Правоохранители расследуют производство по статьям о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационной деятельности и государственной измены.