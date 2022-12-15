С февраля по октябрь россияне обстреляли Украину более 14 тысяч раз

С 24 февраля по 20 октября российские войска нанесли по Украине 14 608 обстрелов, свидетельствуют данные СБУ, приведенные в докладе Уполномоченного Верховной Рады Украины о соблюдении прав лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии россии.
Основная часть обстрелов пришлась на Донецкую (4276), Харьковскую (3504), Запорожскую (1192), Сумскую (1099), Днепропетровскую (1086),
Основная часть обстрелов пришлась на Донецкую (4276), Харьковскую (3504), Запорожскую (1192), Сумскую (1099), Днепропетровскую (1086),
Николаевскую (1058) и Херсонскую (754) области.
По данным Минобороны можно сделать вывод, что областями, наиболее пострадавшими от нарушений норм Международного гуманитарного права (МГП) в указанный выше период, являются Донецкая (207 фактов нарушений), Харьковская (200), Николаевская (147), Днепропетровская (143),
Запорожская (97), Сумская (89), Луганская (79), Киевская (52), Одесская (37), Херсонская (35) и Черниговская (34) области.
Начиная с 24 февраля, правоохранительные органы открывают уголовные производства, связанные с полномасштабной агрессией россии. По данным Офиса Генпрокурора на 24 октября, начали расследование более 60 тысяч преступлений.
Нарушения МГП обычно связаны с использованием взрывного оружия большого радиуса действия в густонаселенных районах, но не только. При этом следует учесть, что сейчас знать все факты нарушений, совершенных, в частности, на оккупированных территориях, невозможно.
Из-за отсутствия одной позиции относительно категоризации нарушений среди ведомств, а также наличия разногласий в данных, которые они сообщают, невозможно определить, сколько из более 40 тысяч уголовных производств, квалифицированных как "Нарушение законов и обычаев войны", составляют те или иные военные преступления.
Также, согласно информации Офиса генпрокурора, объем нарушений, связанных с российской агрессией, но не являющихся нарушением норм МГП, значительный. Правоохранители расследуют производство по статьям о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационной деятельности и государственной измены.
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