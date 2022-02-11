С 25 февраля стартует проверка 6 украинских телеканалов. Причины

09:35 11 Февраль Киев, Украина

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 10 февраля принял решение о внеплановой проверке 6 телеканалов . Причина подобных незапланированных действий — распространение в эфире информации , которая относится к государственной тайне .

Проверки начнут осуществляться в ближайшее время , в период с 25 февраля по 12 марта . Каналы , которые вероятно имеют основание быть причастными к обвинению : « Украина », « 5 канал », « Прямой », « 4 канал », « Украина 24 » и « Эспрессо ».



Среди информации , которую показали вышеуказанные каналы , могли быть документы , охраняемые законом , а именно письмо начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбы и отчет начальника специального резерва ГУР Юрия Семенюка про проведение спецоперации « Авеню ».