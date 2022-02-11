С 25 февраля стартует проверка 6 украинских телеканалов. Причины

09:35 11 Февраль Киев, Украина

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 10 февраля принял решение о внеплановой проверке 6 телеканаловПричина подобных незапланированных действий — распространение в эфире информациикоторая относится к государственной тайне.
Проверки начнут осуществляться в ближайшее времяв период с 25 февраля по 12 мартаКаналыкоторые вероятно имеют основание быть причастными к обвинению: «Украина», «5 канал», «Прямой», «4 канал», «Украина 24» и «Эспрессо».

Среди информациикоторую показали вышеуказанные каналымогли быть документыохраняемые законома именно письмо начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбы и отчет начальника специального резерва ГУР Юрия Семенюка про проведение спецоперации «Авеню».