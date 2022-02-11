С 25 февраля стартует проверка 6 украинских телеканалов. Причины

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 10 февраля принял решение о внеплановой проверке 6 телеканалов. Причина подобных незапланированных действий — распространение в эфире информации, которая относится к государственной тайне.
Проверки начнут осуществляться в ближайшее время, в период с 25 февраля по 12 марта. Каналы, которые вероятно имеют основание быть причастными к обвинению: «Украина», «5 канал», «Прямой», «4 канал», «Украина 24» и «Эспрессо».
Среди информации, которую показали вышеуказанные каналы, могли быть документы, охраняемые законом, а именно письмо начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбы и отчет начальника специального резерва ГУР Юрия Семенюка про проведение спецоперации «Авеню».
Проверки начнут осуществляться в ближайшее время, в период с 25 февраля по 12 марта. Каналы, которые вероятно имеют основание быть причастными к обвинению: «Украина», «5 канал», «Прямой», «4 канал», «Украина 24» и «Эспрессо».
Среди информации, которую показали вышеуказанные каналы, могли быть документы, охраняемые законом, а именно письмо начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбы и отчет начальника специального резерва ГУР Юрия Семенюка про проведение спецоперации «Авеню».
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