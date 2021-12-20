С 1 января следы пыток в тюрьмах будут фиксироваться по новым стандартам: плюсы и минусы

15:08 15 Декабрь Киев, Украина





Согласно тексту приказа, он вступает в силу с 1 января 2022 года.



Поэтому с нового года врачи, обследующие заключенных из колоний, тюрем и СИЗО, должны подробно описывать все Центр здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы (ЦОЗ ГКИС) при Министерстве юстиции издал приказ, которым обязал медиков в пенитенциарных учреждениях фиксировать телесные повреждения в специальной карте, основанной на международных стандартах фиксирования пыток.Согласно тексту приказа, он вступает в силу с 1 января 2022 года.Поэтому с нового года врачи, обследующие заключенных из колоний, тюрем и СИЗО, должны подробно описывать все

обнаруженные телесные повреждения и заносить их в специальную карту первичной фиксации внешних повреждений.

Карта заполняется в случаях обращения и/или доставки в ЦОЗ ГКИС Украины лиц в связи с причинением им телесных повреждений уголовного характера или выявление признаков таких телесных повреждений медицинским работником заведения здравоохранения ЦОЗ.



Прилагаемая к приказу инструкция по заполнению карты требует фиксировать все жалобы заключенного на момент осмотра, а также наносить на анатомическую схему тела в карточке все выявленные повреждения, в частности синяки, ссадины, раны, ампутации, переломы, вывихи и ожоги, описывая их цвет, размеры, количество и характер.



Об обнаруженных повреждениях медработник должен немедленно проинформировать прокурора и администрацию учреждения исполнения наказаний, а в случаях, когда осужденный сообщает, что телесные повреждения причинили сотрудники Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, нужно также уведомить Государственное бюро расследований.



В карте делается отметка об учреждении, в которое передана информация, с указанием номера телефона, электронного адреса, даты и времени передачи информации и фамилии принявшего его лица.



Как сообщила координатор проектов Украинского Хельсинского союза по правам человека Маргарита Тарасова, по замыслу заложенные в приказе нормы должны противодействовать пыткам в отношении заключенных, в том числе со стороны работников пенитенциарных учреждений.



По ее информации, в основу карты фиксации повреждений положены стандарты Стамбульского протокола – документа ООН, разработанного для эффективного документирования и расследования пыток. Сам факт введения такой инструкции для медиков является положительным, но в то же время есть ряд оговорок относительно того, как в реальности будут применять эти нормы и действительно ли они будут работать для предотвращения пыток.



В первую очередь, говорит эксперт, речь идет о зависимости медиков системы ЦОЗ ГКИС от руководства пенитенциарных учреждений. Ведь даже инструкция по фиксации повреждений требует присылать информацию о таких травмах, прежде всего, в администрацию тюрьмы. В то время как Стамбульский протокол много внимания уделяет чувствительности темы перенесенного насилия и призывает медиков принимать взвешенные решения относительно того, как распоряжаться полученными данными.



Нет в инструкции и критически важного упоминания о том, что осмотр должен проводиться за закрытыми дверями, а не под наблюдением оперативника, как это часто бывает сегодня.

"Как медик в таких обстоятельствах должен строить доверие с заключенными, а заключенный быть защищен от репрессий – совершенно непонятно”, – отмечает Маргарита Тарасова.





Другой была бы ситуация, если нормы Стамбульского протокола были введены на уровне приказов и документов Министерства здравоохранения и распространены на всех врачей, которые могут иметь дело со следами пыток. Тогда собранная врачами информация должна была бы контролироваться системой Минздрава и имела бы соответствующий статус для судмедэкспертиз. Кроме того, по ее словам, несмотря на то, что медики должны будут заполнять большое количество разнообразных журналов и справок, большинство из них не будут являться медицинской документацией и не смогут быть использованы во время дальнейших судебно-медицинских экспертиз для доказывания пыток.Другой была бы ситуация, если нормы Стамбульского протокола были введены на уровне приказов и документов Министерства здравоохранения и распространены на всех врачей, которые могут иметь дело со следами пыток. Тогда собранная врачами информация должна была бы контролироваться системой Минздрава и имела бы соответствующий статус для судмедэкспертиз.