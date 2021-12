Рыба ударила по лицу министра обороны Молдовы

Курьезный случай произошел во время военных учений с министром обороны Молдовы. Выпрыгнувшая из воды рыба ударила по лицу Александра Пынзаря. Посчитав этот инцидент забавным, министр обороны выложил видео «столкновения» с рыбой в Facebook.

В ролике Пынзарь ехал на бронетранспортере с открытым люком. Из воды выпрыгнули несколько рыб, одна из них ударила министра по лицу, а затем упала ему под ноги в кабину. Видео он сопроводил песней In the Army Now группы Status Quo.

В подписи к ролику министр сообщил, что инцидент показался ему приятным и смешным. "Я не большой поклонник рыбалки, но всем рыбакам желаю такой же удачи, какую получил я, сам того не ожидая", - добавил он.

Сейчас военные учения также проходят в Черном море у берегов Болгарии. В Sea Breeze 2020 принимают участие вооруженные силы десяти стран НАТО - Болгарии, Бельгии, Италии, Греции, Румынии, Грузии, Испании, Франции, Турции и США.