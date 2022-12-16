В связи повреждения энергетической инфраструктуры ряд железнодорожных участков в четырех регионах Украины обесточены.
Об этом сообщила Укрзализныця в пятницу, 16 декабря.
Указано, что речь идет о Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях.
Об этом сообщила Укрзализныця в пятницу, 16 декабря.
Указано, что речь идет о Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях.
Отмечается, что посадка и высадка идет через подземные переходы.
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