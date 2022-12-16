Ряд железнодорожных участков в четырех регионах Украины обесточены

10:49 16 декабря Киев, Украина

В связи повреждения энергетической инфраструктуры ряд железнодорожных участков в четырех регионах Украины обесточены.

Об этом сообщила Укрзализныця в пятницу, 16 декабря.

Указано, что речь идет о Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях.
 
"Пока пассажирские электропоезда в этих регионах будут двигаться под резервными тепловозами. Сохраняйте спокойствие, следите за обновлением информации на официальных каналах Укрзализныци и вокзалах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что посадка и высадка идет через подземные переходы.