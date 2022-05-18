Русского военного ждет пожизненное заключение

19:15 18 мая Киев, Украина

Российский военный Вадим Шишимарин признался в убийстве мирного жителя Сумской области.

 
Оккупанту грозит пожизненное заключение.

Шишимарина обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством человека. Максимальное наказание за такое преступление – пожизненное заключение.

Об этом рассказал прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк в комментарии "Суспільному".
 
"Шишимарин обвиняется в том, что, будучи командиром отделения Кантемировской танковой дивизии в составе ВС РФ, 24 февраля незаконно вторгся на территорию Украины и 28 февраля из автомата Калашникова убил ничем не угрожавшего безоружного мирного жителя на территории Сумской области", — рассказал проурор.