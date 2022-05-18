Русского военного ждет пожизненное заключение

Российский военный Вадим Шишимарин признался в убийстве мирного жителя Сумской области.
Оккупанту грозит пожизненное заключение.
Шишимарина обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством человека. Максимальное наказание за такое преступление – пожизненное заключение.
Об этом рассказал прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк в комментарии "Суспільному".
Шишимарина обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством человека. Максимальное наказание за такое преступление – пожизненное заключение.
Об этом рассказал прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк в комментарии "Суспільному".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии