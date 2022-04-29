Русский снаряд попал в школу Северодонецка

Снаряд попал в местную школу.

Об этом сообщает, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Россияне обстреляли здание школы в Северодонецке. Артиллерийский удар по городу российская армия нанесла с утра. После попадания снаряда занялось здание общеобразовательной школы. Спасатели успели вовремя и ликвидировали пожар", – рассказал глава региона.