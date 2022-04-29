Русский снаряд попал в школу Северодонецка
11:18 29 апреля Киев, Украина
Сегодня российские войска обстреляли с артиллерии Северодонецк в Луганской области.
Снаряд попал в местную школу.
Об этом сообщает, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Россияне обстреляли здание школы в Северодонецке. Артиллерийский удар по городу российская армия нанесла с утра. После попадания снаряда занялось здание общеобразовательной школы. Спасатели успели вовремя и ликвидировали пожар", – рассказал глава региона.
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