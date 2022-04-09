Русские выдали себя с Краматорском так же как с Boeing MH-17

16:32 08 апреля Киев, Украина





Этот пост успели опубликовать у себя еще несколько пропагандистских телеграмм-каналов России. Затем оккупанты поняли, что выдали себя с головой и поменяли текст на: «Упала Точка-У, которую используют силы ВСУ». Российские пропагандисты снова дали фальстарт: сразу после ракетного удара россиян по вокзалу Краматорска , в пророссийском телеграмм-канале появился пост под видео со взрывом и подпись: «Работают по скоплению боевиков ВСУ».Этот пост успели опубликовать у себя еще несколько пропагандистских телеграмм-каналов России. Затем оккупанты поняли, что выдали себя с головой и поменяли текст на: «Упала Точка-У, которую используют силы ВСУ».

Как показала практика, опыт 2014 ничему наших врагов не научил. Все-таки помнят, как россияне радовались тому, что сбили «самолет укров»? Вот только потом оказалось, что это был Малайзийский Boeing. 8 апреля 2022 года история повторилась.

Еще один факт. РИА Новости запостили информацию про взрыв в 10:25, хотя первые сообщения в чатах появились примерно в 10:30, что

подтверждают большинство людей.

Обратите внимание, что на скрине написано, что в Twitter сообщение было выложено через TweetDeck. Этот сервис используется для отправки ОТЛОЖЕННЫХ ПОСТОВ

Кроме того, российские Telegram-каналы еще вчера намекали на возможный обстрел вокзала в Краматорске. В одном из постов гражданам, которые эвакуируются из города, рекомендовалось уезжать не на железнодорожном транспорте.





