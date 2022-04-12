Русские военные под видом украинцев напали на ВСУ

В Николаевской области переодетые российские оккупанты выдавали себя за заблудившихся местных жителей и пытались атаковать позиции Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщило Оперативное командование Юг в ночь на вторник, 12 апреля.
В командовании также отметили, что на Южнобугском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение и закрепиться по административным границам Херсонской области.
При этом из-за ухудшения погодных условий – штормовой ветер и дожди – противник не может применять беспилотники для разведки и корректировки огнем.
При этом из-за ухудшения погодных условий – штормовой ветер и дожди – противник не может применять беспилотники для разведки и корректировки огнем.
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