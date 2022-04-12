Русские военные под видом украинцев напали на ВСУ

09:28 12 апреля Киев, Украина

В Николаевской области переодетые российские оккупанты выдавали себя за заблудившихся местных жителей и пытались атаковать позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщило Оперативное командование Юг в ночь на вторник, 12 апреля.

"В Николаевской области, выискивая отчаянные способы диверсий, переодетые рашисты на троих гражданских автомобилях, пытались выдать себя за группу эвакуированных заблудившихся местных жителей. Подъехав под таким прикрытием к нашим позициям, оккупанты попытались атаковать, но получили достойный отпор. Потеряв пятерых своих, рашисты быстро ушились с поля боя", – отметается в сообщении.

В командовании также отметили, что на Южнобугском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение и закрепиться по административным границам Херсонской области.



При этом из-за ухудшения погодных условий – штормовой ветер и дожди – противник не может применять беспилотники для разведки и корректировки огнем.