Русские в форме ВСУ пытались захватить пост в Николаеве

Об этом 25 мая сообщило Оперативное командование Юг.

"На северо-востоке Николаевской области, в направлении Кривого Рога, произошло боевое столкновение нашего подразделения со специфической группой вражеских сил. Противник при поддержке двух боевых бронированных машин Тигр под прикрытием минометного огня пытался захватить наш наблюдательный пост. При этом, на рашистах была военная форма ВСУ", - говорится в сводке.