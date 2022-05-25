Русские в форме ВСУ пытались захватить пост в Николаеве
09:57 25 мая Киев, Украина
В Николаевской области наблюдательный пост украинских бойцов пытались захватить русские оккупанты переодевшись в форму ВСУ.
Об этом 25 мая сообщило Оперативное командование Юг.
"На северо-востоке Николаевской области, в направлении Кривого Рога, произошло боевое столкновение нашего подразделения со специфической группой вражеских сил. Противник при поддержке двух боевых бронированных машин Тигр под прикрытием минометного огня пытался захватить наш наблюдательный пост. При этом, на рашистах была военная форма ВСУ", - говорится в сводке.
Украинские военные отбили атаку, заставив врага отступить с потерями: погибли четыре российских солдата.
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