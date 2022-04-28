Русские устроили массированный обстрел Лисичанска

Оккупанты устроили массированный обстрел Лисичанска, разрушены дома. Фото.
В течение 27 апреля российские оккупанты вели массированные обстрелы Лисичанска в Луганской области. В результате вражеского огня в населенном пункте были полностью уничтожены 13 жилых домов.
Также войска РФ били по гражданским объектам в других населенных пунктах области. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
В областной администрации отмечают, что Лисичанск большой по площади населенный пункт, поэтому легче россиянам попасть по какому-то из гражданских объектов. В то же время из-за плотных обстрелов спасателям сложно оперативно добираться к месту происшествия.
Кроме того, из-за вражеских обстрелов дома горели в Новодружеске, в Северодонецке – магазин, а в Горном – столярная мастерская и трансформатор, который уже невозможно отремонтировать. В связи с этим местные жители будут без света и мобильной связи.
Российские оккупанты нанесли удар по городу Попасная Луганской области. В результате вражеской атаки погибли трое мирных жителей. Захватчики ударили по дому, в подвале которого прятались люди.
Ранее сообщалось, что в Луганской области не прекращаются российские обстрелы по всей линии фронта. Противник пытается прорваться вперед на трех направлениях: в сторону Рубежного, Попасной и Золотого.
Российские оккупанты нанесли удар по городу Попасная Луганской области. В результате вражеской атаки погибли трое мирных жителей. Захватчики ударили по дому, в подвале которого прятались люди.
Ранее сообщалось, что в Луганской области не прекращаются российские обстрелы по всей линии фронта. Противник пытается прорваться вперед на трех направлениях: в сторону Рубежного, Попасной и Золотого.
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