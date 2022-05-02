Русские уничтожают курганы на Херсонщине

30 апреля и 1 мая было проведено мониторинговое обследование объектов культурного наследия на территории Херсонщины.
На временно оккупированной территории Херсонщины российские военные уничтожают достопримечательности археологии - курганы, расположенные вдоль дорог.
Об этом сообщает Херсонская областная инспекция по охране памятников истории и культуры.
Как отмечается, 30 апреля и 1 мая было проведено мониторинговое обследование объектов культурного наследия на территории Херсонщины – от границы с Запорожской областью (с. Дружбовка) до границы с Николаевской областью (с. Давыдов Брод).
Об этом сообщает Херсонская областная инспекция по охране памятников истории и культуры.
Как отмечается, 30 апреля и 1 мая было проведено мониторинговое обследование объектов культурного наследия на территории Херсонщины – от границы с Запорожской областью (с. Дружбовка) до границы с Николаевской областью (с. Давыдов Брод).
Курганы Херсонщины являются самыми распространенными и известными памятниками древней истории Причерноморских степей. Наиболее богатые из них сооружены две с половиной тысячи лет тому назад скифами.
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