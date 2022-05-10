Русские солдаты пытаются отрезать Луганскую область

12:01 09 мая Киев, Украина

Оккупанты пытаются отрезать Луганскую область и закрепиться на берегу р. Северский Донец, перекрыв путь к еще безопасным регионам.

 
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, сейчас продолжаются активные бои в Рубежном и Белогоровке.

Российская армия пытается захватить "дорогу жизни" - трассу Лисичанск-Бахмут. Таким образом Украина может потерять единственный путь к другим областям, которым эвакуировали людей и завозили гуманитарную помощь.

Глава области подчеркнул, что "сегодняшний день решающий", поскольку оккупанты соорудили понтонную переправу через Северский Донец, переправили часть техники и стараются закрепиться.

Позже в телемарафоне Гайдай добавил, что украинские защитники разбили построенный мост и продолжают держать оборону.