Русские солдаты пытаются отрезать Луганскую область

Оккупанты пытаются отрезать Луганскую область и закрепиться на берегу р. Северский Донец, перекрыв путь к еще безопасным регионам.
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, сейчас продолжаются активные бои в Рубежном и Белогоровке.
Российская армия пытается захватить "дорогу жизни" - трассу Лисичанск-Бахмут. Таким образом Украина может потерять единственный путь к другим областям, которым эвакуировали людей и завозили гуманитарную помощь.
Глава области подчеркнул, что "сегодняшний день решающий", поскольку оккупанты соорудили понтонную переправу через Северский Донец, переправили часть техники и стараются закрепиться.
Позже в телемарафоне Гайдай добавил, что украинские защитники разбили построенный мост и продолжают держать оборону.
По его словам, сейчас продолжаются активные бои в Рубежном и Белогоровке.
Российская армия пытается захватить "дорогу жизни" - трассу Лисичанск-Бахмут. Таким образом Украина может потерять единственный путь к другим областям, которым эвакуировали людей и завозили гуманитарную помощь.
Глава области подчеркнул, что "сегодняшний день решающий", поскольку оккупанты соорудили понтонную переправу через Северский Донец, переправили часть техники и стараются закрепиться.
Позже в телемарафоне Гайдай добавил, что украинские защитники разбили построенный мост и продолжают держать оборону.
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