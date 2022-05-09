Русские солдаты обстреляли свои же машины

09:26 09 мая Киев, Украина

Армия РФ стремится избежать участия в боевых действиях под Запорожьем, поэтому вывела из строя 20 своих автомобилей.

Запорожская областная военная администрация в Telegram.

"По сообщению от местных жителей, в Пологах российские военные расстреляли около 20 своих автомобилей, только чтобы не ехать на линию фронта , заявив, что это сделали представители движения сопротивления на временно оккупированной территории Запорожского края".

Командование одного из батальонов Сил обороны Запорожского края сообщило, что российские военные использовали тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" по своим же позициям, тем самым фактически "выжгли" оккупантов с украинской земли.



По данным ЗОВА, морально-психологическое состояние захватчиков остается низким – они систематически употребляют алкоголь и сбегают с места несения военной службы. Подразделения россиян также жалуются на неэффективность атак на позиции сил обороны Запорожского края в районе Гуляйполя.



В ЗОВА добавили, что накануне 9 мая жители Токмака Пологовского района напомнили оккупантам, что они на украинской земле временно. В частности, на улицах города массово начали появляться листовки с надписью "Победили нацизм – победим и рашизм".



В то же время областные власти предостерегают, что в День победы захватчики планируют провести провокации. Есть вероятность, что россияне, переодетые в форму ВСУ, будут нападать на мирные колонны людей, бросать шашки в толпу, открывать стрельбу.



В связи с напряженной ситуацией по безопасности, эвакуационные коридоры в Запорожье будут открыты исключительно на въезд в город. Выезд из областного центра временно ограничен.