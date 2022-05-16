Русские снова нанесли удар по Черниговщине

С российской земли оккупанты обстреляли пограничнные населенные пункты в Черниговской области.
По двум украинским селам выпустили десятки снарядов.
Около 12 часов с территории РФ наблюдателями зафиксирован еще один обстрел в сторону населенного пункта Николаевка в Черниговской области.
Всего с 9:20 до 12:10 зафиксировали около трех десятков взрывов. Об этом 16 мая сообщило Оперативное командование Север.
Около 12 часов с территории РФ наблюдателями зафиксирован еще один обстрел в сторону населенного пункта Николаевка в Черниговской области.
Всего с 9:20 до 12:10 зафиксировали около трех десятков взрывов. Об этом 16 мая сообщило Оперативное командование Север.
С самого утра по Николаевке прилетело 20 снарядов.
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