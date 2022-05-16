Русские снова нанесли удар по Черниговщине

16:50 16 мая Киев, Украина

С российской земли оккупанты обстреляли пограничнные населенные пункты в Черниговской области.

По двум украинским селам выпустили десятки снарядов.



Около 12 часов с территории РФ наблюдателями зафиксирован еще один обстрел в сторону населенного пункта Николаевка в Черниговской области.



Всего с 9:20 до 12:10 зафиксировали около трех десятков взрывов. Об этом 16 мая сообщило Оперативное командование Север.

"Приблизительно в 12:20 со стороны РФ зафиксировали семь взрывов в районе населенного пункта Гремяч. Предварительно - работал миномет. Потерь среди личного состава нет", - говорится в сообщении.



С самого утра по Николаевке прилетело 20 снарядов.



