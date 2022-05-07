Русские обстреляли машину, предназначенную для эвакуации

15:35 06 мая Киев, Украина

Во время прекращения огня на "Азовстали" россияне нанесли удар по автомобилю, предназначенному для эвакуации.

Об этом сообщил полк "Азов", добавив, что захватчики применили противоракетный комплект.

"Этот автомобиль двигался к гражданским для того, чтобы их эвакуировать с территории завода. В результате обстрела 1 боец погиб и 6 ранены. Враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения", — сообщает пресс-служба "Азова".

Министр ВОТ Ирина Верещук сообщила, что 4 мая в рамках мариупольского гуманитарного коридора удалось эвакуировать 344 человека.



Перед этим мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в оккупированном городе остаются более 100 тысяч человек, в том числе, по меньшей мере, 200 непосредственно на территории "Азовстали".