Русские обстреляли машину, предназначенную для эвакуации

Во время прекращения огня на "Азовстали" россияне нанесли удар по автомобилю, предназначенному для эвакуации.
Об этом сообщил полк "Азов", добавив, что захватчики применили противоракетный комплект.
Министр ВОТ Ирина Верещук сообщила, что 4 мая в рамках мариупольского гуманитарного коридора удалось эвакуировать 344 человека.
Перед этим мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в оккупированном городе остаются более 100 тысяч человек, в том числе, по меньшей мере, 200 непосредственно на территории "Азовстали".
Перед этим мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в оккупированном городе остаются более 100 тысяч человек, в том числе, по меньшей мере, 200 непосредственно на территории "Азовстали".
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