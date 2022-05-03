Русские обстреляли центральную часть Харькова
17:21 03 мая Киев, Украина
3 мая российские оккупанты обстреляли центральную часть Харькова, обстрелы вызвали пожар в центральной части города.
Об этос сообщила, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.
"3 мая около 13:15 в результате вражеских обстрелов произошло несколько пожаров в центральной части города Харькова. Горели гаражи, объекты торговли, а также деревянные конструкции детских аттракционов на территории городского парка отдыха" - служба по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели сообщают, что пожар удалось обуздать в 14:27.
По предварительным данным, одна женщина получила осколочные ранения.
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