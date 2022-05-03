Русские обстреляли центральную часть Харькова

Об этос сообщила, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

"3 мая около 13:15 в результате вражеских обстрелов произошло несколько пожаров в центральной части города Харькова. Горели гаражи, объекты торговли, а также деревянные конструкции детских аттракционов на территории городского парка отдыха" - служба по чрезвычайным ситуациям.