Русские атакуют фейками Одессу

10:04 29 апреля Киев, Украина

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины РФ усилила подразделение информационно-психологических операций в Одесской области.





Подразделение было усилено для массового вбрасывания Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.Подразделение было усилено для массового вбрасывания фейков 9 мая . Враг старается нагнетать панические настроения в регионе.

"Россияне снова врут, забрасывают нас фейками и пытаются создать информационные панические настроения накануне 2 и 9 мая, которые они почему считают сакральными", — отметил Братчук.

По его словам, оккупанты усиливают морскую и воздушную разведку с помощью беспилотников Орлан-10, чтобы разведать ситуацию вокруг инфраструктурных объектов Одессы и области.