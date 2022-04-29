Русские атакуют фейками Одессу

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины РФ усилила подразделение информационно-психологических операций в Одесской области.
Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
Подразделение было усилено для массового вбрасывания фейков к 9 мая. Враг старается нагнетать панические настроения в регионе.
Подразделение было усилено для массового вбрасывания фейков к 9 мая. Враг старается нагнетать панические настроения в регионе.
По его словам, оккупанты усиливают морскую и воздушную разведку с помощью беспилотников Орлан-10, чтобы разведать ситуацию вокруг инфраструктурных объектов Одессы и области.
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