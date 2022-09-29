Русские агрессоры вынуждают педагогов и медиков Мариуполя сдать украинские паспорта
15:12 29 сентября Киев, Украина
Всех педагогов и медиков Мариуполя оккупанты заставляют сдать украинские паспорта и получить российские до 1 января 2023 года.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
"Все педагоги, медики
и "бюджетники" в период с 1 октября до 1 января обязаны получить российские паспорта. При этом, в отличие от рядовых граждан, их обязали в безусловном порядке сдать паспорта граждан Украины. Фактически, их закрывают в городе",- сообщил он.
Он отметил, что накануне состоялось заседание оккупационной администрации Мариуполя.
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