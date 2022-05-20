Русня разобрала завалы драмтеатра Мариуполя

Об этом сообщил Андрющенко в своем Telegram.

"Сегодня,20 мая, оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из Драматического театра. Техника убрана, зона открыта. Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой в Драматическом театре. Погибшие похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше", - отметил Андрющенко.