Русня обустроила более 20 фильтрационных лагерей на оккупированных территориях

12:05 26 августа Киев, Украина

Российские оккупанты устроили в Украине 21 фильтрационный лагерь для задержания, допроса и пыток военнопленных и гражданских украинцев.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет исследователей Йельского университета, составленный при поддержке Госдепартамента США.



При составлении отчета использовались коммерческие спутниковые снимки и информация из открытых источников, чтобы с высокой степенью достоверности идентифицировать отдельные места, включая объекты, ранее являвшиеся школами, рынками и обычными тюрьмами. В одном из тюремных комплексов были идентифицированы возможные могилы.



По данным отчета существует четыре типа объектов, задействованных в фильтрации: регистрация, содержание под стражей, вторичный допрос и задержание.