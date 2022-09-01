Русня обустроила более 20 фильтрационных лагерей на оккупированных территориях

12:05 26 августа Киев, Украина

Российские оккупанты устроили в Украине 21 фильтрационный лагерь для задержания, допроса и пыток военнопленных и гражданских украинцев.

 
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет исследователей Йельского университета, составленный при поддержке Госдепартамента США.

При составлении отчета использовались коммерческие спутниковые снимки и информация из открытых источников, чтобы с высокой степенью достоверности идентифицировать отдельные места, включая объекты, ранее являвшиеся школами, рынками и обычными тюрьмами. В одном из тюремных комплексов были идентифицированы возможные могилы.

По данным отчета существует четыре типа объектов, задействованных в фильтрации: регистрация, содержание под стражей, вторичный допрос и задержание.
 
"Условия, о которых сообщают лица, освобожденные из рассмотренных здесь учреждений, могут представлять жесткое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение в соответствии с международным гуманитарным правом. Эти условия включают в себя переполненность учреждений, отсутствие доступа к надлежащей гигиене, недостаточное количество пищи и чистой воды, отказ в медицинской помощи и использование изоляции. В некоторых конкретных случаях освобожденные подвергались применению электрошока, экстремальных условий изоляции и физического насилия, что может потенциально представлять собой пытки, если будет доказано", - говорится в отчете.