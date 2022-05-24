Русня направили мирных жителей по заминированной местности

Об этом сообщило ОК "Юг".

"В ходе продвижения наших подразделений по Николаевщине в сторону Херсонщины было обнаружено несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей. Повреждения техники, предварительно, свидетельствуют о подрыве автомобилей на заминированном участке местности, а также об обстреле колонны. При попытке местных жителей эвакуироваться, оккупанты сначала указали им как разрешенный путь по заминированной местности, а затем расстреливали выживших после подрыва",- говориться в сообщении.