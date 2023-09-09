Румыния повышает уровень защиты населения вблизи украинских границ из-за обстрелов рф

15:06 08 сентября Киев, Украина

Румынский Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям принял решение о повышении уровня защиты населения в районах, находящихся близ украинских городов, подвергаемых обстрелам со стороны россии.



Согласно информации, представленной порталом Digi24, это решение дает Министерству национальной обороны возможность определить конкретные районы на румынском берегу реки Дунай, напротив украинских портов Рени и Измаил, которые становятся объектами бомбардировок со стороны российских вооруженных сил. В этих районах будут введены дополнительные меры защиты для населения.



Среди таких мер включается рассылка сообщений через систему Ro-Alert в районах, где существует риск падения "элементов, относящихся к средствам ведения боевых действий, которые используются в текущем конфликте".



Помимо информирования населения через систему Ro-Alert, уездные инспекции по чрезвычайным ситуациям предоставят местным жителям инструкции о том, как действовать в случае угрозы или аварии.



Также будет проведена работа по строительству укрытий в населенных пунктах, включая Плауру и Чаталкиой, а также в других населенных районах, чтобы обеспечить безопасность жителей в случае необходимости.