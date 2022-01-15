Руководству полиции Киева предложили стать "крышей" автоугонщиков

16:06 03 Сентябрь Киев, Украина

Автоугонщики пытались подкупить сотрудников Киевской полиции, за 350 тысяч гривен правоохранителям предлагалось закрыть глаза на совершенные и будущие преступления.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

"Во время досудебного расследования уголовного производства, начатого по ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, работники столичной полиции получили информацию о намерении фигуранта предоставить предложение неправомерной выгоды должностному лицу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также правоохранители получили информацию о том, что за определенную сумму мужчина предложил полицейскому снять с розыска своего сообщника, которого разыскивают за незаконное завладения автотранспортом.

"В ходе проведения специальной операции правоохранители задержали двух сообщников, которые приехали на встречу с "договоренной" суммой в 350 тысяч гривен. Они - киевляне, 1972 и 1976 года рождения, ранее были судимы за аналогичные преступления", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, деньги злоумышленники предложили за создание условий для беспрепятственного продолжения преступной деятельности, а именно необоснованное возвращение арестованных автомобилей, а также снятие с розыска одного фигуранта.





Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

По согласованию с Офисом Генеральной прокуратуры следователи объявили задержанным о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал обоим фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога - 1 520 000 и 2 100 000 гривен.