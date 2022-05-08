Руководство воинской части Полтавщины подозревают в махинациях более чем на 1 млн гривен

10:02 07 декабря Киев, Украина

На Полтавщине раскрыта преступная группировка, которая была организована непосредственным руководством воинской части. Командование части занималось незаконными закупками военного обмундирования по искусственно завышенным ценам.



Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По предварительным данным следствия, должностные лица организовали механизм получения неправомерной выгоды через приобретение защитных элементов военного обмундирования по безосновательно завышенным ценам. Для реализации схемы и победы определенной коммерческой структуры они создали искусственные условия.



Установлено, что "разница" в размере 30% от суммы заключенного договора с поставщиками продукции была присвоена фигурантами.



Во время обысков на территории военной части правоохранители обнаружили документацию с доказательствами противоправной деятельности. Также изъяты контрольные образцы приобретенных товаров для проведения экспертиз на соответствие техническим требованиям.



По оценкам экспертов, махинация нанесла государству ущерб в размере более 1 млн гривен.



Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении.



В рамках уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.



Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно с военной прокуратурой Полтавского гарнизона Центрального региона и следователями Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.