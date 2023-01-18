Руководил карательными рейдами рашистов на Луганщине: СБУ идентифицировала главаря кадыровцев

СБУ установила личность еще одного российского военного преступника. Во время оккупации поселка Макеевка Сватовского района рашист организовывал похищения и пытки местных жителей, пытаясь запугать людей и подавить движение сопротивления в регионе.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Установлено, что он возглавлял одно из подразделений быстрого реагирования ахмат росгвардии в Чеченской республике и скрывал свое настоящее имя под позывным "Лобзик".
Во время оккупации поселка Макеевка он занимался вместе со своими людьми грабежами, похищениями и пытками местных жителей. В Частности, задокументировано, что в апреле 2022 года семеро кадыровцев под его руководством ворвались в дом местной жительницы под видом «зачистки» населенного пункта.
После пыток оккупанты приковали женщину к батарее, а уже поздно вечером отпустили ее домой, но под угрозой убийства потребовали предоставить им персональную информацию о жителях общины.
Установлено, что в настоящее время указанный военный преступник находится во временно подконтрольном рф Энергодаре, где командует группировкой «ахмат-нефтеполк».
Против него начато уголовное производство по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УК Украины (жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц).
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