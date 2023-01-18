Руководил карательными рейдами рашистов на Луганщине: СБУ идентифицировала главаря кадыровцев

11:08 18 января Киев, Украина

СБУ установила личность еще одного российского военного преступника. Во время оккупации поселка Макеевка Сватовского района рашист организовывал похищения и пытки местных жителей, пытаясь запугать людей и подавить движение сопротивления в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что он возглавлял одно из подразделений быстрого реагирования ахмат росгвардии в Чеченской республике и скрывал свое настоящее имя под позывным "Лобзик".

Во время оккупации поселка Макеевка он занимался вместе со своими людьми грабежами, похищениями и пытками местных жителей. В Частности, задокументировано, что в апреле 2022 года семеро кадыровцев под его руководством ворвались в дом местной жительницы под видом «зачистки» населенного пункта.

«Во время „налета“ злоумышленники украли у пострадавшей мобильные телефоны, бытовую технику и деньги, а саму женщину связали и отвезли в помещение поселковой гимназии, где враг обустроил пыточную. Там от нее требовали „признаний“ в деятельности в пользу украинских войск. К потерпевшей применяли электроток и избивали металлопластиковой трубой», — рассказали в СБУ.

После пыток оккупанты приковали женщину к батарее, а уже поздно вечером отпустили ее домой, но под угрозой убийства потребовали предоставить им персональную информацию о жителях общины.



Установлено, что в настоящее время указанный военный преступник находится во временно подконтрольном рф Энергодаре, где командует группировкой «ахмат-нефтеполк».



Против него начато уголовное производство по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УК Украины (жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц).