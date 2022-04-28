Роженица не доехала до Ужгорода: в вагоне поезда родился ребенок

08:32 28 июля Киев, Украина

Направляясь из столицы в Ужгород на ночном поезде, женщина не доехала до пункта назначения и родила ребенка.
 
Об этом сообщает местный канал Тернополь 1.

Как рассказали проводники, ночью беременной пассажирке стало плохо. Она жаловалась на боль в животе, ее стало тошнить.

Об инциденте проводники сообщили на Тернопольскую железнодорожную станцию. А там уже вызвали к поезду бригаду скорой помощи, которая и приняла в поезде роды.

Женщину с ребенком врачи доправили в Тернопольский областной перинатальный центр "Матери и ребенка", который расположен в 300 метрах от железнодорожного вокзала.

По словам медиков, сейчас мать и ребенок чувствуют себя хорошо.