Роженица не доехала до Ужгорода: в вагоне поезда родился ребенок

Направляясь из столицы в Ужгород на ночном поезде, женщина не доехала до пункта назначения и родила ребенка.
Об этом сообщает местный канал Тернополь 1.
Как рассказали проводники, ночью беременной пассажирке стало плохо. Она жаловалась на боль в животе, ее стало тошнить.
Об инциденте проводники сообщили на Тернопольскую железнодорожную станцию. А там уже вызвали к поезду бригаду скорой помощи, которая и приняла в поезде роды.
Женщину с ребенком врачи доправили в Тернопольский областной перинатальный центр "Матери и ребенка", который расположен в 300 метрах от железнодорожного вокзала.
По словам медиков, сейчас мать и ребенок чувствуют себя хорошо.
Как рассказали проводники, ночью беременной пассажирке стало плохо. Она жаловалась на боль в животе, ее стало тошнить.
Об инциденте проводники сообщили на Тернопольскую железнодорожную станцию. А там уже вызвали к поезду бригаду скорой помощи, которая и приняла в поезде роды.
Женщину с ребенком врачи доправили в Тернопольский областной перинатальный центр "Матери и ребенка", который расположен в 300 метрах от железнодорожного вокзала.
По словам медиков, сейчас мать и ребенок чувствуют себя хорошо.
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