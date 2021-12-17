Ровно: полицейский ранил велосипедиста из травмата

19:40 10 Август Киев, Украина

Сотрудник правоохранительных органов выстрелил в велосипедиста , пострадавший попал в больницу, полицейский сейчас находится под следствием, по обвинению в превышении служебных полномочий.

"За процессуального руководства прокуратуры Ровенской области следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту превышения служебных полномочий работником правоохранительного органа, что сопровождалось применением специальных средств (ч. 2 ст. 365 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью 10 августа поступило сообщение из Ровенской городской больницы о том, что к ним доставлен 29-летнего жителя города Ровно с повреждением тела от выстрела резиновой пулей.

"Как установлено со слов потерпевшего, он, около 2:00 ночи 10 августа 2020 года, двигался на велосипеде по улице Поповича в городе Ровно, и именно в это время работники полиции применили к нему травматическое устройство для отстрела резиновых пуль, в результате чего пострадавший получил телесные повреждения", - добавляется в сообщении.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.