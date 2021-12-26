Ровно: бригада скорой помощи бросила тело умершей пациентки в подъезде

18:00 20 Август Киев, Украина

Во время транспортировки в больницу, в машине скорой помощи скончалась пациентка, медики бросили тело умершей пенсионерки в подъезде жилого дома, где оно пролежало пять часов.

Семейный врач в диагнозе указал подозрение на коронавирус, тогда как родственники умершей говорят, что скорее всего был инсульт , а симптомов, похожих на коронавирус у женщины не было. Но так или иначе, а медики бросили тело умершей женщины.

Эту историю рассказал сын покойной. По его словам, врачи вынесли ее тело из машины и просто оставили у лестницы в подъезде, где она пролежала несколько часов. В конце концов родственники сами занесли тело покойной женщины в квартиру.



Все службы отказывались доставить тело женщины в морг, по-видимому, из-за сомнительного диагноза. Сын пенсионерки сейчас общается с адвокатами, чтобы найти и наказать виновных.



В свою очередь, в областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф утверждают, что скорая не осуществляет транспортировки трупов, потому что это вне их юрисдикции.



В Министерстве здравоохранения работают над оптимизацией работы скорой помощи. Чиновники разработали систему фильтрации вызовов, которые разделят на четыре категории, причем по двум из них врачи могут и не приехать, с чем придется смириться. Впрочем, медики уверяют: по факту все так уже и происходит.