Ровенская область: взрыв в гараже, во время сварочных работ
18:34 01 Сентябрь Киев, Украина
В Ровенской области в результате взрыва
топливного бака в гараже погиб человек, еще один получил травмы.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в регионе.
“31 августа около 10:40 в городе Радивилов по улице А. Невского в помещении одного из частных автогаражей во время сварочных работ топливного бака грузового автомобиля произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели проверили нет ли возгорания в середине автогаража, а также выяснили, что разрушений смежных зданий и помещений не было.
“В результате взрыва получили травмы два человека 1968 и 2001 годов рождения. Пострадавшие были госпитализированы в Радивиловской центральной районной больницы. Мужчина 2001 года рождения скончался в больнице”, — сообщили в ГСЧС.
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