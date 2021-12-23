Ровенская область: взрыв в гараже, во время сварочных работ

18:34 01 Сентябрь Киев, Украина

В Ровенской области в результате взрыва топливного бака в гараже погиб человек, еще один получил травмы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в регионе.

“31 августа около 10:40 в городе Радивилов по улице А. Невского в помещении одного из частных автогаражей во время сварочных работ топливного бака грузового автомобиля произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели проверили нет ли возгорания в середине автогаража, а также выяснили, что разрушений смежных зданий и помещений не было.