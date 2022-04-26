Ровенская область: в ДТП погибли женщина и ребенок

20:53 26 ноября Киев, Украина

В результате дорожно-транспортного происшествия в Ровенской области, из-за столкновения грузовика с легковушкой ВАЗ погибли женщина и ребенок, еще двое детей находятся в реанимации.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области.

"26 ноября в 14:25 по спецлинии "101" поступило сообщение о ДТП на автодороге Городище-Ровно-Староконстантинов. Вблизи города Березно произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2107 и грузовика. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ (женщина, личность устанавливается) и пассажир автомобиля ВАЗ (ребенок в возрасте около 12 лет, личность устанавливается) погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в реанимационное отделение Березневской ЦРБ госпитализированы 2-х детей, пассажиры автомобиля ВАЗ (возраст 8 и 5 лет). Водитель грузового автомобиля не пострадал.



На месте происшествия сейчас работают полицейские, спасатели и медики.



Обстоятельства данного происшествия устанавливаются.