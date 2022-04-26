Ровенская область: в ДТП погибли женщина и ребенок

В результате дорожно-транспортного происшествия в Ровенской области, из-за столкновения грузовика с легковушкой ВАЗ погибли женщина и ребенок, еще двое детей находятся в реанимации.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области.
Отмечается, что в реанимационное отделение Березневской ЦРБ госпитализированы 2-х детей, пассажиры автомобиля ВАЗ (возраст 8 и 5 лет). Водитель грузового автомобиля не пострадал.
На месте происшествия сейчас работают полицейские, спасатели и медики.
Обстоятельства данного происшествия устанавливаются.
На месте происшествия сейчас работают полицейские, спасатели и медики.
Обстоятельства данного происшествия устанавливаются.
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