Ровенщина: полиция изъяла у мужчины наркотики более чем на полмиллиона гривен

09:22 10 Декабрь Киев, Украина

У 45-летнего жителя поселка Сосновое бывшего Березновского района в Ровенской области правоохранители провели санкционированный обыск.



В рамках уголовного производства, начатого по факту незаконного хранения наркотических веществ, в соответствии с определением суда во время проведения следственных действий в хозяйстве 45-летнего жителя поселка Сосновое полицейские обнаружили коробки, деревянные и пластиковые ящики с высушенной и измельченной коноплей, а также

расфасованные "порции" каннабиса и маковой соломки, сообщают в пресс-службе полиции Ровенщины.

Общий вес наркотиков составляет более шести килограммов. Примерная их стоимость по ценам «черного» рынка составляет

более полумиллиона гривен.

Все изъятое следователи направили для проведения экспертизы, по результатам которой будет решаться вопрос об уведомлении 45-летнему злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 309 УК Украины (незаконное хранение наркотиков).



Известно, что он уже неоднократно попадал в поле зрения полицейских за совершенные преступления против собственности, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ и незаконное обращение с оружием.