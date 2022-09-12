Во временно оккупированном Херсоне в понедельник, 12 сентября, прогремели взрывы, росСМИ сообщают об очередном ударе в районе Антоновского моста.
Отмечается, что прогремело около десяти взрывов. При этом в очередной раз заявляется о работе якобы российских систем ПВО.
Также в соцсетях появились фото взрывов в районе моста.
Оккупационные "власти" Херсонской области заявили, что украинские военные нанесли удар по Антоновскому мосту. При этом добавив, что целью ударов ВСУ является якобы "паромная переправа для гражданских лиц".
Также в соцсетях появились фото взрывов в районе моста.
Оккупационные "власти" Херсонской области заявили, что украинские военные нанесли удар по Антоновскому мосту. При этом добавив, что целью ударов ВСУ является якобы "паромная переправа для гражданских лиц".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии