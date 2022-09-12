15:12 12 сентября Киев, Украина

Во временно оккупированном Херсоне в понедельник, 12 сентября, прогремели взрывы, росСМИ сообщают об очередном ударе в районе Антоновского моста.

Отмечается, что прогремело около десяти взрывов. При этом в очередной раз заявляется о работе якобы российских систем ПВО.



Также в соцсетях появились фото взрывов в районе моста.



Оккупационные "власти" Херсонской области заявили, что украинские военные нанесли удар по Антоновскому мосту. При этом добавив, что целью ударов ВСУ является якобы "паромная переправа для гражданских лиц".