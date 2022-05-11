Россия: смертник подорвался возле управления ФСБ

14:32 11 декабря Киев, Украина

В селе Учкекен в Карачаево-Черкесии террорист смертник совершил самоподрыв возле здания ФСБ России, в результате атаки пострадало шесть сотрудников правоохранительных органов.

Об этом сообщают российские СМИ.

“По предварительным данным мужчина разделял взгляды экстремистских группировок и бандподполья. Перед взрывом он подошел к группе правоохранителей у входа в здание отдела ФСБ и взорвал себя с криками: “Аллах Акбар”, — сказал источник журналистам.

Другой источник федеральных СМИ сообщил, что взрывов было два: в 7 утра у здания взорвалась небольшая бомба, а через несколько часов, когда сотрудники ФСБ вели работу на месте происшествия, к ним подъехала машина, из нее выбежал смертник и подорвал себя.