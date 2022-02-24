Россиянин пытался ввезти в Украину оружие

13:47 01 Октябрь Киев, Украина

Во время прохождения таможенного контроля был задержан гражданин РФ за попытку ввоза на территорию Украины огнестрельного оружия, замаскированного под детские игрушки.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ

"Во время прохождения таможенного контроля в микроавтобусе среди личных вещей гражданина правоохранители обнаружили два пистолета-пулемета марки CZ SCORPION EVO 3S1 9×21. Во избежание разоблачения, иностранец скрыл оружие в детских игрушках", - говорится в сообщении.

Сообщается, что правоохранители задержали мужчину согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.