Россиянин пытался ввезти в Украину оружие
13:47 01 Октябрь Киев, Украина
Во время прохождения таможенного контроля был задержан гражданин РФ за попытку ввоза на территорию Украины огнестрельного оружия, замаскированного под детские игрушки.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ
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"Во время прохождения таможенного контроля в микроавтобусе среди личных вещей гражданина правоохранители обнаружили два пистолета-пулемета марки CZ SCORPION EVO 3S1 9×21. Во избежание разоблачения, иностранец скрыл оружие в детских игрушках", - говорится в сообщении.
Сообщается, что правоохранители задержали мужчину согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
"Следователями органов безопасности начато уголовное производство по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении", - отмечается в сообщении.
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