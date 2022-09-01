Россияне жестоко и целенаправленно ударили по гражданским Харькова - мэр

Захватчики, предполагаемо из "Искандеров", жестко ударили по общежитию на Харьковщине.
В результате атаки врага погибли семь человек, еще 16, среди которых 11-летний ребенок пострадали.
Об этом в четверг, 18 августа, говорится в Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Он отметил, что один мужчина находится в тяжелом состоянии, другие госпитализированы с травмами средней тяжести. Спасатели продолжают поисковые работы.
Об этом в четверг, 18 августа, говорится в Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Он отметил, что один мужчина находится в тяжелом состоянии, другие госпитализированы с травмами средней тяжести. Спасатели продолжают поисковые работы.
В свою очередь, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что все раненые уже в больницах, где им оказывают всю необходимую помощь и они обеспечены всеми необходимыми медикаментами.
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