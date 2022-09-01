Россияне жестоко и целенаправленно ударили по гражданским Харькова - мэр

07:45 18 августа Киев, Украина

Захватчики, предполагаемо из "Искандеров", жестко ударили по общежитию на Харьковщине.

 
В результате атаки врага погибли семь человек, еще 16, среди которых 11-летний ребенок пострадали.

Об этом в четверг, 18 августа, говорится в Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Он отметил, что один мужчина находится в тяжелом состоянии, другие госпитализированы с травмами средней тяжести. Спасатели продолжают поисковые работы.
 
"Россияне жестоко и целенаправленно ударили по гражданским. А теперь в своих так называемых СМИ распространяют очередные фейки о военных объектах. Ни одного военного объекта. Исключительно гражданские - среди которых пенсионеры и дети. Это настоящий терроризм, на который способны только изверги!", - заявил глава ОВА.
 
В свою очередь, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что все раненые уже в больницах, где им оказывают всю необходимую помощь и они обеспечены всеми необходимыми медикаментами.
 
"Всем, кто остался без крова после этого жесточайшего обстрела, уже предоставлено жилье", - сказал он.
 
"То, что произошло вечером среды еще раз доказало - это не война одной армии против другой. Они воюют за нашу смерть, как народа. Именно поэтому они бьют по жилым домам. Харькову, к большому сожалению, очень не повезло с соседом, но повезло с людьми, которые живут в городе. Никто не остался равнодушным к той трагедии, что произошла. Ни полиция, которая оказалась на месте обстрела одной из первых. Ни героические спасатели, которые вытаскивали людей из-под горящих завалов. Ни медики, которые спасают жизни пострадавших", - добавил он.
 
 