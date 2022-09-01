Россияне жестоко и целенаправленно ударили по гражданским Харькова - мэр

07:45 18 августа Киев, Украина

Захватчики, предполагаемо из "Искандеров", жестко ударили по общежитию на Харьковщине.

В результате атаки врага погибли семь человек, еще 16, среди которых 11-летний ребенок пострадали.



Об этом в четверг, 18 августа, говорится в Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.



Он отметил, что один мужчина находится в тяжелом состоянии, другие госпитализированы с травмами средней тяжести. Спасатели продолжают поисковые работы.

"Россияне жестоко и целенаправленно ударили по гражданским. А теперь в своих так называемых СМИ распространяют очередные фейки о военных объектах. Ни одного военного объекта. Исключительно гражданские - среди которых пенсионеры и дети. Это настоящий терроризм, на который способны только изверги!", - заявил глава ОВА.

В свою очередь, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что все раненые уже в больницах, где им оказывают всю необходимую помощь и они обеспечены всеми необходимыми медикаментами.

"Всем, кто остался без крова после этого жесточайшего обстрела, уже предоставлено жилье", - сказал он.