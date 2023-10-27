По информации Центра национального сопротивления, оккупационные силы доставили на захваченные украинские территории группу психологов с целью сбора информации о местных жителях, которые не проявляют лояльности к оккупантам.
На оккупированной территории Луганщины было открыто около десяти кабинетов, предоставляющих психологическую помощь, и уже десятки людей воспользовались этой услугой. Тем не менее, следует отметить, что состав психологов, прибывших из россии, был согласован с фсб.
По официальной версии, эти специалисты были привезены для предоставления бесплатной психологической помощи. Однако, по данным информационного центра, они также получили задание собирать информацию о нелояльных жителях во время консультаций и осуществлять агитацию в пользу вооруженных сил агрессора.
На оккупированной территории Луганщины было открыто около десяти кабинетов, предоставляющих психологическую помощь, и уже десятки людей воспользовались этой услугой. Тем не менее, следует отметить, что состав психологов, прибывших из россии, был согласован с фсб.
По официальной версии, эти специалисты были привезены для предоставления бесплатной психологической помощи. Однако, по данным информационного центра, они также получили задание собирать информацию о нелояльных жителях во время консультаций и осуществлять агитацию в пользу вооруженных сил агрессора.
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