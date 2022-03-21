Россияне закрашивают бортовые номера и названия боевых кораблей, чтобы совершать провокации, – ГПСУ

15:22 21 марта Киев, Украина

Российские военные закрашивают на своих кораблях названия и бортовые номера, чтобы прибегать к провокациям гражданских судов с последующим обвинением в них украинских военных кораблей.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

Пограничники отметили, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину кафиры уже прибегали к провокациям, в частности:
  • под предлогом фейковой контртеррористической операции заблокировали работу украинских портов;
  • обстреляли по меньшей мере четыре гражданских судна;
  • из одного из подбитых танкеров устроили экологическую бомбу;
  • захватывают и удерживают в плену гражданские грузовые суда;
  • захватили одно поисково-спасательное судно и неоднократно угрожали применением оружия спасательным катерам, которые шли на помощь экипажам подбитых судов.
“Военный флот России продолжает питать самые низкие традиции пиратства… Страна без чести и достоинства не может пользоваться благами содействия мореходству. Так что наблюдаем за реакцией мирового сообщества. Рисованные названия и бортовые номера не укроют от позора и пренебрежения во всем мире. И за военные преступления будут отвечать все причастные и те, с молчаливого согласия, кого они совершались”, – отметили в ГПСУ.
Ранее Россия также рассылала экипажам гражданских судов в Черном море письмо от имени капитана порта Сочи, в котором рассказывала о минировании территории от Босфора до Одессы, обвиняя в этом Украину.