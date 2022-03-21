Россияне закрашивают бортовые номера и названия боевых кораблей, чтобы совершать провокации, – ГПСУ

“Военный флот России продолжает питать самые низкие традиции пиратства… Страна без чести и достоинства не может пользоваться благами содействия мореходству. Так что наблюдаем за реакцией мирового сообщества. Рисованные названия и бортовые номера не укроют от позора и пренебрежения во всем мире. И за военные преступления будут отвечать все причастные и те, с молчаливого согласия, кого они совершались”, – отметили в ГПСУ.