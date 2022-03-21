Россияне закрашивают бортовые номера и названия боевых кораблей, чтобы совершать провокации, – ГПСУ

Российские военные закрашивают на своих кораблях названия и бортовые номера, чтобы прибегать к провокациям гражданских судов с последующим обвинением в них украинских военных кораблей.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).
Пограничники отметили, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину кафиры уже прибегали к провокациям, в частности:
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).
Пограничники отметили, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину кафиры уже прибегали к провокациям, в частности:
- под предлогом фейковой контртеррористической операции заблокировали работу украинских портов;
- обстреляли по меньшей мере четыре гражданских судна;
- из одного из подбитых танкеров устроили экологическую бомбу;
- захватывают и удерживают в плену гражданские грузовые суда;
- захватили одно поисково-спасательное судно и неоднократно угрожали применением оружия спасательным катерам, которые шли на помощь экипажам подбитых судов.
Ранее Россия также рассылала экипажам гражданских судов в Черном море письмо от имени капитана порта Сочи, в котором рассказывала о минировании территории от Босфора до Одессы, обвиняя в этом Украину.
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