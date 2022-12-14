Россияне выпустили по Никопольскому району более 50 снарядов

09:25 14 декабря Киев, Украина

На протяжении ночи оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровской области из Градов, Ураганов, и тяжелой артиллерии.

Об этом 14 декабря сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Он уточнил, что оккупанты держали под прицелом два города - Никополь и Марганец. В жилые кварталы населенных пунктов прилетели более 50 снарядов.
 
"В Никополе пострадали несколько частных домов, СТО, газопровод и линии электропередачи. В Марганце российские снаряды повредили с десяток частных домов и хозяйственных построек, авто, газопроводы и электросети", - уточнил глава ОВА.
 
В дворах местных жителей возникли два пожара. Повсюду обошлось без раненых, подчеркнул Резниченко.
 