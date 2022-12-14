Россияне выпустили по Никопольскому району более 50 снарядов

На протяжении ночи оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровской области из Градов, Ураганов, и тяжелой артиллерии.
Об этом 14 декабря сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Он уточнил, что оккупанты держали под прицелом два города - Никополь и Марганец. В жилые кварталы населенных пунктов прилетели более 50 снарядов.
Об этом 14 декабря сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Он уточнил, что оккупанты держали под прицелом два города - Никополь и Марганец. В жилые кварталы населенных пунктов прилетели более 50 снарядов.
В дворах местных жителей возникли два пожара. Повсюду обошлось без раненых, подчеркнул Резниченко.
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