Россияне выпустили по Никопольскому району более 50 снарядов

09:25 14 декабря Киев, Украина

На протяжении ночи оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровской области из Градов, Ураганов, и тяжелой артиллерии.



Об этом 14 декабря сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



Он уточнил, что оккупанты держали под прицелом два города - Никополь и Марганец. В жилые кварталы населенных пунктов прилетели более 50 снарядов.

"В Никополе пострадали несколько частных домов, СТО, газопровод и линии электропередачи. В Марганце российские снаряды повредили с десяток частных домов и хозяйственных построек, авто, газопроводы и электросети", - уточнил глава ОВА.

В дворах местных жителей возникли два пожара. Повсюду обошлось без раненых, подчеркнул Резниченко.