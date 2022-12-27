Россияне выпустили по Никопольскому району 40 снарядов

09:00 27 декабря Киев, Украина

Российская армия в ночь на 27 декабря нанесли пять ударов по Никопольскому району Днепропетровской области из Градов и тяжелой артиллерии. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



Он уточнил, что 40 вражеских снарядов прилетели в три общины - Никопольскую, Красногригоревскую и Марганецкую. Обошлось без пострадавших.

"В Никополе повреждены несколько частных домов и несколько хозяйственных построек. Разбита линия электропередачи. В Красногригорьевской общине российские снаряды повредили шесть частных домов, два газопровода и электросеть. Зацепили и парники и магазин", - отметил глава ОВА.

Последствия ночных ударов по Марганецкой общине выясняются.