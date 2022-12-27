Россияне выпустили по Никопольскому району 40 снарядов

Российская армия в ночь на 27 декабря нанесли пять ударов по Никопольскому району Днепропетровской области из Градов и тяжелой артиллерии. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Он уточнил, что 40 вражеских снарядов прилетели в три общины - Никопольскую, Красногригоревскую и Марганецкую. Обошлось без пострадавших.
Он уточнил, что 40 вражеских снарядов прилетели в три общины - Никопольскую, Красногригоревскую и Марганецкую. Обошлось без пострадавших.
Последствия ночных ударов по Марганецкой общине выясняются.
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