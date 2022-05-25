Россияне выпустили 3 ракеты по Кривому Рогу

09:13 25 мая Киев, Украина

Поврежденно промышленое предприятие в результате утреннего ракетного обстрела рашистами по Кривому Рогу.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

"Ночь снова была сплошной воздушной тревогой. Наутро враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие. Серьезные разрушения",- отметил Резниченко.

По словам главы ОВА, информация о пострадавших уточняется.



Кроме того, в Криворожском районе оккупанты снова обстреляли из "Ураганов" Широковскую и Апостоловскую общины.



Люди не пострадали. Город Апостолово частично без света.