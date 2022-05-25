Россияне выпустили 3 ракеты по Кривому Рогу

Поврежденно промышленое предприятие в результате утреннего ракетного обстрела рашистами по Кривому Рогу.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.
По словам главы ОВА, информация о пострадавших уточняется.
Кроме того, в Криворожском районе оккупанты снова обстреляли из "Ураганов" Широковскую и Апостоловскую общины.
Люди не пострадали. Город Апостолово частично без света.
Кроме того, в Криворожском районе оккупанты снова обстреляли из "Ураганов" Широковскую и Апостоловскую общины.
Люди не пострадали. Город Апостолово частично без света.
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