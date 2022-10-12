Россияне воруют в Украине не только стиральные машины: из мелитопольского музея была украдена золотая диадема гуннов

Во время оккупации Мелитополя русские военные похитили из краеведческого музея золотую диадему гуннов. Похищенная диадема была частью ювелирного набора из 90 предметов, который украли россияне.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Военные опубликовали фотографии диадемы, отметив в подписи к фото, что россияне воруют в Украине не только стиральные машины.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Военные опубликовали фотографии диадемы, отметив в подписи к фото, что россияне воруют в Украине не только стиральные машины.
Местные медиа еще весной говорили, что для получения информации о ценных экспонатах краеведческого музея Мелитополя, среди которых коллекция скифского золота, россияне похищали работников музея.
По данным Крымскотатарского ресурсного центра, в целом из краеведческого музея Мелитополя украли 1841 предмет, среди которых историческое оружие, датированное периодом от XXVII века до первой половины XX века, а также вещи из драгоценных металлов.
Среди них 302 золотых предмета: 198 украшения из Мелитопольского скифского кургана (исторический период 4 ст. до н.э.), 76 предметов Гунского и сарматского периода 3-5 ст.н.э., кольцо и две монеты (исторический период ХХ- ХХІ ст.), а также 25 единиц - награды советского времени.
Также похитили серебряные предметы, а именно духоборческое сокровище из села Терпение, которое включает 322 монеты (исторический период 1761-1824 гг.) и "НЕПовский клад" в составе 324 монет, датированных 1921-1924 годами, а еще 845 - орденов и орденов времени.
По данным Крымскотатарского ресурсного центра, в целом из краеведческого музея Мелитополя украли 1841 предмет, среди которых историческое оружие, датированное периодом от XXVII века до первой половины XX века, а также вещи из драгоценных металлов.
Среди них 302 золотых предмета: 198 украшения из Мелитопольского скифского кургана (исторический период 4 ст. до н.э.), 76 предметов Гунского и сарматского периода 3-5 ст.н.э., кольцо и две монеты (исторический период ХХ- ХХІ ст.), а также 25 единиц - награды советского времени.
Также похитили серебряные предметы, а именно духоборческое сокровище из села Терпение, которое включает 322 монеты (исторический период 1761-1824 гг.) и "НЕПовский клад" в составе 324 монет, датированных 1921-1924 годами, а еще 845 - орденов и орденов времени.
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