Россияне воруют в Украине не только стиральные машины: из мелитопольского музея была украдена золотая диадема гуннов

09:35 11 октября Киев, Украина

Во время оккупации Мелитополя русские военные похитили из краеведческого музея золотую диадему гуннов. Похищенная диадема была частью ювелирного набора из 90 предметов, который украли россияне.



Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.



Военные опубликовали фотографии диадемы, отметив в подписи к фото, что россияне воруют в Украине не только стиральные машины.

"Российские солдаты также похитили артефакты из почти 40 украинских музеев", - говорят в ведомстве.