Россияне вели обстрелы по общинам вдоль линии фронта от Авдеевки до Северска - ОВА

11:53 03 октября Киев, Украина

В ночь на 3 октября войска рф нанесли удар по Часову Яру. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



По его словам, один из снарядов попал в общежитие учебного заведения. По меньшей мере, один человек находится под завалами, спасательная операция продолжается.



Как отметил Кириленко, этой ночью россияне вели обстрелы по общинам вдоль линии фронта от Авдеевки до Северска, а также нанесли удар по относительному тылу.

"В Авдеевке были одиночные прилеты по старой части города, в Очеретинской общине - ударили по Желанному и обстреляли Каменку. По предварительной информации, без пострадавших", - сообщил глава ОВА.

По его словам, оккупанты также обстреляли Одрадовку и станцию Майорск Светлодарской общины.



На Лисичанском направлении происходили постоянные обстрелы Северска и Серебрянки.