Россияне в Запорожской области угрожают депортацией несогласным с оккупацией жителям

16:18 22 августа Киев, Украина





Об этом сообщила журналистка Ирина Ромалийская. На временно оккупированных территориях Запорожской области российские военные сообщают жителям об угрозе депортации из региона, в частности, за дискредитацию российских властей.Об этом сообщила журналистка Ирина Ромалийская.

Новости о депортации с оккупированной территории Запорожской области жителей начали появляться в начале августа, но депортацию россияне называют "выдворением".



К примеру, россияне показали в сюжете РИА Новости, как мужчины в камуфляжной форме и балаклавах врываются в частный дом, кладут владельца на пол, а затем под руки выводят из дома.



После этого на видео россиянин называет задержанного Иваном Головенко и говорит, что тот якобы "вел деятельность, направленную на препятствование работе органов военно-гражданской администрации Запорожской области, а также дискредитации органов российской

федерации". Дальше мужчина идет по дороге с пакетом.

Жители оккупированной территории Запорожской области, по словам журналистки Ромалийской, передали ей фотографию "документа", который

начали разносить по домам несогласных с оккупацией жителей.

Кроме вышеупомянутых дискредитации российских властей и препятствования работе оккупационных органов, депортировать из дома угрожают тех, кто использует атрибутику, которую оккупанты считают нацистской или экстремистской. Выдворить могут и за проведение публичных мероприятий, не согласованных с оккупантами, и за общественные призывы к экстремистским действиям или распространение так называемых экстремистских материалов.



Решение о депортации, как говорят оккупанты, принимает так называемый "военный комендант", а выполнить его должны в течение суток.