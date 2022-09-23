Россияне в очередной раз накрыли огнем Никопольский район - Резниченко

09:41 23 сентября Киев, Украина

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщает, что утром оккупанты обстреляли города Никополь и Марганец, известно о 2 погибших.



Об этом сообщил Резниченко в Telegram.

"Трагическое начало дня с обстрелами и погибшими. Россияне в очередной раз накрыли огнем Никопольский район",- говорится в сообщении.

Он сообщил, что оккупанты обстреляли города из "Градов", выпустили почти 30 снарядов.



В Марганце 2 человека, мужчина и женщина, погибли. По предварительной информации, еще 9 ранены, 3 из них спасатели достали из-под завалов.



Также загорелся дом. Пожарные пламя уже погасили. Всего повреждено 8 домов, один - разрушен.



Без света остались 2 200 семей. Аварийные бригады энергетиков уже чинят линии.



В Никополе, предварительно, повреждены 10 домов.