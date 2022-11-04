В Запорожской области мобилизованные солдаты второй армии мира напились до такой степени, что зарезать 13 коров, угнали машину и открыли огонь по своим.
Об этом сообщают росСМИ.
В сообщении говорится, что 30 октября четверо мобилизованных устроили дебош в запорожском городе Васильевка. Сперва они зачем-то зарезали 13 коров на ферме, где размещались российские военные, а затем выгнали ее же хозяина из дома.
Дальше ситуация стала еще хуже: мобилизованные напали на военных, которые несли службу возле фермы, и избили их. После этого они и вовсе угнали у местных рабочих автомобиль - на одном из постов лихую четверку призывников все же остановили, но они открыли огонь и ранили российского сержанта.
Об этом сообщают росСМИ.
В сообщении говорится, что 30 октября четверо мобилизованных устроили дебош в запорожском городе Васильевка. Сперва они зачем-то зарезали 13 коров на ферме, где размещались российские военные, а затем выгнали ее же хозяина из дома.
Дальше ситуация стала еще хуже: мобилизованные напали на военных, которые несли службу возле фермы, и избили их. После этого они и вовсе угнали у местных рабочих автомобиль - на одном из постов лихую четверку призывников все же остановили, но они открыли огонь и ранили российского сержанта.
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