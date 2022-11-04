Россияне устроили пьяный дебош в Запорожской области

"Судя по всему, сами мобилизованные не до конца понимали, что делают, и, по словам очевидцев, были пьяны почти до обморочного состояния. В итоге всех четверых задержали - нарушителями спокойствия оказались Хетаг Бердиев, Руслан Хостикоев и двое братьев Авлоховых. В ближайшее время им, вероятно, предъявят обвинения", - говорится в сообщении.